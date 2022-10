Konzert : Der Klassiker „The Wall“ aus den Siebzigern lebt im Forum Daun musikalisch wieder auf

Foto: Hans Kilian Trant

Daun In der tollen Akustik des Dauner Forums hatte das Publikum Spaß am Auftritt der Band One of these Pink Floyd Tributes aus Köln.

Vor vollem Haus begeisterten m Forum Daun die Kölner Pink-­Floyd-­Spezialisten One of these Pink Floyd Tributes mit einer Präsentation des legendären Albums „The Wall“ von Roger Waters und David Gilmour aus dem Jahr 1979 – um einige Ideen bereichert.

Die Band One of these Pink Floyd Tributes bei ihrem Konzert im Dauner Forum. Foto: Hans Kilian Trant

Diese Tributeband hat sich ganz dem Repertoire der Englischen Psychedelic-Rock-Pioniere verschrieben. Vom 18. März bis zum letzten Auftritt in Bad Ems am 26. November berauschen die Musiker mit verschiedenen Programmen zu Pink Floyd. Dabei stehen an verschiedenen Orten Unplugged- und Orchester-Inszenierungen sowie die frühen Werke der Briten – „Early works“ – auf dem Programm.

Die meisten im Dauner Publikum waren in einer Zeit aufgewachsen, in dem die Vinylschallplatte noch die erste Wahl war. Der Auftritt orientierte sich, nach einem individuellen und auf den grausamen Krieg in der Ukraine angelehnten Intro, voll und ganz auf die kompletten vier Vinyl-Seiten des Klassikers von 1979.

Doch das Original war bekanntlich ein Gesamtkunstwerk mit Film und ausgeklügelten Arrangements im Bühnenbild. All das fehlte leider, eine Video- oder Dia­show im Hintergrund hätte die etwas steife Vorstellung bereichert. Auch waren die beiden Background-Sängerinnen stimmlich nicht immer in der Lage, den richtigen Ton zu treffen. Schade.

Doch das Publikum nahm dies nicht so wichtig und hatte einfach Spaß daran, die Songs wie „Another Brick in the Wall, part 2“, „Mother“ oder „Nobody Home“ wieder einmal live zu hören.

Die Band One of these Pink Floyd Tributes bei ihrem Konzert im Dauner Forum. Foto: Hans Kilian Trant

Die Musiker waren durch die Bank exzellent an ihren Instrumenten, doch der Sänger ließ den Klang von Roger Waters etwas vermissen. Auch eine Portion optische Gestaltung auf der Bühne hätte dem Meisterwerk sicher nicht geschadet.