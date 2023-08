Gesellschaft Forum Eine Welt feiert kleines Jubiläum: Seit 20 Jahren ums Miteinander bemüht

Hillesheim · Forum Eine Welt feiert kleines Jubiläum: Der Verein hat in den vergangenen beiden Jahrzehnten mehr als 200 Veranstaltungen auf die Beine gestellt und so immer wieder Menschen unterschiedlicher Kulturen in der Vulkaneifel zusammengebracht

31.08.2023, 11:53 Uhr

Haben beim Jubiläumsfest des Forums Eine Welt für Leckereinen aus aller Welt gesorgt (von links): Jackie Spoo, Hanifa Mohamad und Tukta Schwarz. Foto: TV/Helmut Blinn