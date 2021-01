Gedenken : Erinnern an das Schicksal der Gerolsteiner Juden

Gerolstein Die Gedenkveranstaltung fällt aus, aber das Forum Eine Welt will trotzdem auf ein dunkles Kapitel in der Stadtgeschichte hinweisen.

(red/sts) Zu den Schwerpunkten, die das Forum Eine Welt, das 2003 gegründet und aus dem „Aktionskreis gegen rechte Gewalt“ hervorgegangen ist, für sich definiert hat, ist die Aufarbeitung der Zeit des Nationalsozialismus in Gerolstein. Zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust am Mittwoch, 27. Januar, möchte auch das Forum Eine Welt an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau vor 76 Jahren erinnern.

Da wegen der Corona-Schutzmaßnahmen die sonst obligatorische Gedenkveranstaltung in diesem Jahr ausfallen muss, hat der Verein beschlossen, durch einen Text seines inzwischen verstorbenen Mitglieds Karl-Heinz Böffgen aus dem Buch „Gegen das Vergessen“, der heutigen Generation die dunkle Geschichte, auch die Gerolsteins, zugänglicher zu machen. In Böffgens Werk ist unter anderem zu lesen, dass ab dem Ende des 19. Jahrhunderts bis 1943 in Gerolstein insgesamt 107 jüdische Mitbürger wohnten.

Info Das Schicksal der Familie Mansbach Fritz Mansbach, 1897 in Beverungena an der Veser geboren, heiratete 1925 die 1898 geborene Rosa Levy, Tochter von Nathan Levy. Er hatte 1912/13 das ,,Kölner Kaufhaus“ (heute Buchhandlung Raabe) gebaut. Nachdem sich Nathan Levy (Jahrgang 1870) 1925 zur Ruhe gesetzt hatte, übertrug er seinem Schwiegersohn Fritz Mansbach die Geschäftsleitung des Hauses. lm gleichen Jahr kamen die Tochter Ingeborg und 1931 Sohn Horst, der sich später Siegfried nannte, zur Welt. 1933 begannen auch für Gerolsteins Juden die schweren Jahre. Nathan Levy verkaufte ,,unter Druck“ 1936 das ,,Kölner Kaufhaus“. Die Familie Mansbach zog in das Haus Sarresdorfer Straße 21, wo sie die ,,Reichspogromnacht“ vom 9. auf den 10.11.1938 erlebte. Mit der Deportation der Familie Mansbach am 27. Februar 1943 endete die Geschichte der jüdischen Gemeinde Gerolsteins. lnsgesamt 14 Juden dieser Stadt wurden in einem Vernichtungslager ermordet, einer nahm sich selbst das Leben.

Noch Ende der 1920er Jahre lebten die damals etwa 2900 Katholiken der Stadt in friedlicher Gemeinschaft mit knapp 100 Protestanten und mindestens 60 Juden. Am enormen Wachstum der Stadt im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts hatten die jüdischen Geschäftsleute erheblichen Anteil.

Dem gemeinsamen und vertrauten Umgang mit den christlichen Mitbürgern wurde durch die natio-nalsozialistische Unrechtsherrschaft ab 1933 ein jähes Ende gesetzt, wie das Schicksal der Familie Mansbach beispielhaft belegt (siehe Info).

Zum Gedenken an die Ermordeten wurden 2011 im Gehsteig beziehungsweise in der Straße vor ihren einstigen Wohnungen so genannte Stolpersteine verlegt. Es sind dezentrale Mahnmale, zehn mal zehn Zentimeter groß, Betonsteine mit obenauf befestigten Namensplatten aus Messing.

Am 28. Februar 2011 baute der Kölner Künstler, ldeengeber und lnitiator der inzwischen europaweiten Stolperstein-Aktion, Gunter Demnig, die ersten Steine in der Brunnenstadt in den Boden ein. Am 20. November 2012 folgte die Verlegung weiterer Stolpersteinen.

Gerade in Zeiten, eines teils wiedererstarkenden Antisemitismus in Deutschland, in denen rassistische Terroranschläge und verbale Attacken zunehmen, sei es notwendig, die Lehren aus der deutschen Geschichte zu ziehen und den Blick auf die Verbrechen der Nazis zu richten, heißt es in einer Pressemitteilung des Forums Eine Welt.