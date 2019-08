Fotoausstellung : Fotograf zeigt verbundene Welten

Verbundene Welten - Dieter Hoffmann. Foto: Trierischer Volksfreund/Dieter Hoffmann

Hillesheim (red) Der Fotograf Dieter Hoffmann stellt in der Zeit von Mittwoch, 4. September, bis Samstag, 28. September, Bilder der Serie „Connected Worlds“ im Studio B und C in Hillesheim aus. Foto Addition nennt der Künstler die Technik, in der diese Serie entsteht.

