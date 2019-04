später lesen Fotografie Erinnern an ein Land ohne Krieg FOTO: Lutz Jaekel FOTO: Lutz Jaekel Teilen

(red) Die Dauner Fototage wird um eine weitere Veranstaltung ergänzt: Am Sonntag, 14. April, geht es um 17 Uhr im Forum Daun um „Syrien – Erinnerungen an ein Land ohne Krieg“. Der Fotojournalist Lutz Jäkel gibt in seiner Reportage einen Einblick in das Land, das einen Teil des alten Zweistromlands abbildet.