Rund 25.000 Fotos aus alten Tagen Bilder von Fredy Lange – ein fotografischer Schatz für das Stadtarchiv von Gerolstein

Dass diese wertvollen Zeitdokumente erhalten blieben, ist der Verdienst von Rainer Nowotny. Über Jahrzehnte hatte er sich der Lebensaufgabe gestellt, die riesige Menge an Bildern zu sichten, zu ordnen und zu speichern. Wertvolle Glasnegative der Schwarz-Weiß-Fotografie, wie sie seit fünfzig Jahren praktisch ausgestorben ist, verwahrte Archivar Nowotny in eigens hergestellten Holzkisten. So bewahrte er sie so vor äußerlichen Beschädigungen und dem Zerbrechen.