Unfall : Frau und Tochter überschlagen sich mit Auto in Gerolstein – beide verletzt

Frau und Tochter überschlagen sich mit Auto in Gerolstein – beide verletzt

Gerolstein Eine Autofahrerin und ihre Tochter sind in Gerolstein von der Fahrbahn abgekommen und eine Böschung hinabgestürzt.

Eine 45-jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Gerolstein fuhr mit ihrem Auto am Samstag, 19. Oktober, gegen 14.10 Uhr auf der Brunnenstraße in Gerolstein in Richtung Pelm.