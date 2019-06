Kirche : Ein besonderer Blick auf das Leben

Info

Der Maler, Bildhauer und Grafiker Uwe Appold ist Jahrgang 1942 und lebt und arbeitet in der Nähe von Flensburg. Seit 1962 bestückt er Ausstellungen bundes- und europaweit sowie in China. Zwischen Flensburg und München finden sich aus seinem überreichen Werksverzeichnis Wettbewerbsarbeiten und Farb- und Gestaltungskonzepte, Kunst am Bau, Installationen, Gottesdienstausstattungen, Kirchenfenster und vieles mehr. Ebenso stammen von ihm unzählige künstlerische Zyklen zu Gedichten, literarischen und biblischen Texten. Im Zusammenhang mit seinem im Auftrag von Misereor geschaffenen Hungertuch 2019/2020 („Mensch, wo bist Du?“) veranstaltet Appold bundesweit etwa 40 Workshops mit allen Generationen. Darunter den Hillesheimer Frauen-Workshop und einen ähnlichen mit 14 Kölner Grundschulkindern.