Frauen in der Politik Die Rolle der Frauen in der Politik

Daun · Wie man Politik macht, ohne es zu wissen, wie eine politische Karriere in der Kneipe angebahnt wird und wie man schließlich nach Mainz in den Landtag kommt – davon berichteten sechs Politikerinnen aus dem Vulkaneifelkreis unterschiedlicher Couleur im Bistro des Kinos in Daun. Das, was die prominenten Frauen von ihren Erfahrungen auf ihrem Weg zum politischen Amt erzählten, regte die Zuschauerinnen im Anschluss zu eifrigen Diskussionen an.

14.05.2023, 17:00 Uhr

Fünfzig Frauen und einige Männer interessierten sich für das Thema und diskutierten angeregt miteinander. Foto: Susanne Stumm

Von Susanne Stumm