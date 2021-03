Weltfrauentag : Frauen-Frühstück ins Netz verlegt

Vulkaneifel Das traditionell von der SPD im Landkreis Vulkaneifel ausgerichtete Frühstück der Frauen anlässlich des heutigen Weltfrauentags hat als Videokonferenz stattgefunden.

„Wenigstens ein bisschen wie sonst“ sollte nach den Worten der Organisatorin Gudrun Nahrendorf der Frauentag gefeiert werden. „Stellen Sie sich Kaffee, und Brötchen bereit“, hatte die ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte der Verbandsgemeinde Gerolstein und Landschaftsarchitektin im Vorfeld den rund 20 Teilnehmerinnen an der Videokonferenz geschrieben.

Zu Beginn sprechen die zukünftige Landrätin Julia Gieseking, die Landtagsabgeordnete und Landtags-Vizepräsidentin Astrid Schmitt und die neue Kreis-Gleichstellungsbeauftragte Doris Sicken (siehe Stimmen der Gäste). Gudrun Nahrendorf nimmt gemeinsam mit ihren Töchtern Susanne und Sabine Töller teil, Studentin der Biologie in Oldenburg die eine (Susanne), Studentin der Sozialen Arbeit in Düsseldorf die andere (Sabine). Sie seien politische Diskussionen zuhause gewohnt, erzählen die jungen Frauen – „und da darf es auch konträr zugehen“, betonen sie.

Julia Gieseking gab einen Einblick in ihre weibliche Familiengeschichte. Sie schlug dabei den Bogen von ihren beiden Großmüttern - der hochgewachsenen, stets perfekt gekleideten und frisierten, als Arzt-Ehefrau mit „Frau Doktor“ titulierten väterlicherseits und der aus gutbürgerlichem Milieu stammenden mütterlicherseits, deren Plan eines Chemiestudiums vom Krieg durchkreuzt wurde - über ihre Mutter, die als Lehrerin immer voll berufstätig gewesen sei und ihre beiden Töchter sehr selbstständig erzogen habe, bis zu ihren eigenen beiden Töchtern, elf und 13 Jahre alt, „ganz normale Mädchen, die mein Leben jeden Tag bereichern“. Diese Frage würde ihres Erachtens nach niemand einem Mann in der gleichen Situation stellen, sagte Julia Gieseking: „Was machst Du mit Deinen drei Kindern, wenn Du Landrätin bist?“

Isabel Venz aus Birgel, 19-jährige Abiturientin, erklärt: „Ich habe nichts dagegen, dass sich die Politik jetzt mehr um Kinder und Senioren kümmert. Allerdings wird unsere Generation regelrecht übersehen. Das ist sehr belastend.“ Gleichzeitig appelliert sie an ihre Altersgenossen: „Wenn Ihr etwas ändern wollt, dann traut Euch auch, Euch zu engagieren. Sonst dürft Ihr Euch auch nicht beschweren.“ Isabels Mutter Susanne Venz ist ebenfalls mit von der Partie beim digitalen Frauen-Frühstück. „Mir liegen die Vulkanberge besonders am Herzen“, sagt sie mit Blick auf den Gesteinsabbau in der Vulkaneifel.