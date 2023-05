Kommunales Die Rolle der Frauen in der Politik: Warum sie sich einmischen sollten

So schilderten Landrätin Julia Gieseking, Dr. Susanne Scheppe, die Vizepräsidentin des Landtags, Astrid Schmitt, Dorothee Hafner, Karin Pinn und Gudrun Will ihren Weg in die Politik. Bei den meisten war es so, dass sie nicht zielgerichtet ein öffentliches Amt anstrebten, sondern häufig durch persönliche Erfahrungen zu ihrem Mandat kamen.