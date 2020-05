Soziales : Frauenbund übergibt Spenden

Der Katholische Deutsche Frauenbund (KDFB) Zweigverein Hillesheim e.V. hat in Kooperation mit der Kerpener Vollkornbäckerei Epp-Emondts und der Bäckerei Johann Utters & Sohn in Dockweiler (im Bild) an der Aktion „Solibrot“ teilgenommen. In der Fastenzeit wurden in den Verkaufsstellen Spenden für das Hilfswerk Misereor gesammelt. Insgesamt kamen 375 Euro zusammen. Die Vorstandsmitglieder dankten den Bäckern für deren Unterstützung und möchten die Aktion gerne auch 2021 fortsetzen. Der KDFB-Bundesverband und Misereor haben Projekte ausgesucht, die vor allem Frauen und Mädchen helfen – etwa im Kampf gegen Genital­verstümmelung oder gegen häusliche Gewalt. Sie unterstützen auch Straßenmädchen sowie geflüchtete Frauen. Ebenso setzt sich das Hilfswerk für den Erhalt des Amazonas in Südamerika ein. Foto: Stefanie Peters Foto: KDFB/Stefanie Peters