Kirche : Frauenmesse in der St. Nikolauskirche

Daun In der Krypta der St. Nikolauskirche in Daun wird am Donnerstag, 12. Dezember, um 9 Uhr eine Frauenmesse im Advent. Das Thema der Messe: „Warten“. Anschließend ist ein gemeinsames Frühstück im Jugendheim geplant.