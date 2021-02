Das ist die Krönung : Der Dauner Stadtbürgermeister wird (Musical-)Kaiser

Daun-Gemünden Bei der ersten Aufführung der Freilichtspiele Gemünden im September wird Friedhelm Marder auf die Bühne gehen. Aber nicht für ein Grußwort, sondern als Darsteller.

Einen verkleideten Stadtbürgermeister erlebt man in Daun in der Regel an Weiberdonnerstag, wenn es gilt, das Rathaus gegen die Möhnen zu verteidigen. Aber nicht in diesem Jahr, Corona hat die Tradition gekippt, aber für Friedhelm Marder tut sich doch noch eine Chance auf, in eine andere Rolle zu schlüpfen. Der 61-Jährige wird in der Musicalaufführung „Im weißen Rößl“ den österreichischen Kaiser Franz Joseph spielen.