Freizeit : Freiluftkino in Bad Bertrich

Bad Bertrich (red) Das sechste Open-Air-Kino-Picknick findet am Samstag, 10. August, in Bad Bertrich statt. Die Wiese im „Römerkessel” zwischen Kräuter- und Lavagarten verwandelt sich dafür in ein Freiluftkino.

