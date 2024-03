100 Jahre Eierlage Ein Jahrhundert nach der Premiere wird in Neroth weiter das Brauchtum gepflegt

Die Wege des Brauchtums sind unergründlich. Manches, was teils über Jahrhunderte gepflegt wurde, geriet in Vergessenheit, anderes besteht weiter, wird geliebt und gepflegt und selbst nach Unterbrechungen wieder aufgenommen und gefördert. So konnte die Eierlage in Neroth nach der dreijährigen Pandemie-Zwangspause im vorigen Frühjahr in alter Kraft wieder durchstarten und wird voraussichtlich auch an diesem Ostersonntag, 31. März, wieder die Menschen in Scharen in die Vulkaneifel locken – und das nun schon im 100. Jahr.