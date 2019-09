Kultur : Fremde Kulturen in der Vulkaneifel kennenlernen

Vulkaneifel In der Vulkaneifel leben Bürger aus mehr als 60 Nationen. Am Mittwoch, 18. September, um 17 Uhr laden die Verbandsgemeinde Gerolstein, das Bistum Trier und der Caritasverband sie alle ins Rathaus, Kyllweg 1, in Gerolstein ein.

Alle Teilnehmer haben hier die Möglichkeit, neue Leute kennen zu lernen und sich auszutauschen. Mit dem Treffen soll Gelegenheit geboten werden, die Vulkaneifel kennenzulernen. Bei dieser ersten Begegnung können gemeinsame Aktivitäten wie Ausflüge, gemeinsames Kochen, Fußball, Schach oder mehr geplant werden. Wer noch Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache hat, bekommt Hilfe.