Abhängigkeit : Neues Angebot für Angehörige von Suchtkranken: In Hillesheim gründet sich eine Selbsthilfegruppe

Alkoholismus betrifft nicht nur den Suchtkranken, sondern sein ganzes Umfeld: Familie, Freunde, Arbeitskollegen. Sie können sich jetzt in der neuen Selbsthilfegruppe in Hillesheim aussprechen, austauschen und beraten lassen Foto: Getty Images/iStockphoto/axelbueckert

Hillesheim/Gerolstein Ingrid Stange aus Gerolstein hat den Ball ins Rollen gebracht: Nachdem sie als Angehörige eines Alkoholabhängigen im Interview mit unserer Zeitung sehr persönlich über ihre Erfahrungen und Gefühle gesprochen hatte, meldeten sich etliche Betroffene. So geht am 20. Oktober in Hillesheim eine neue Selbsthilfegruppe (SHG) des Freundeskreises Suchtkrankenhilfe an den Start.