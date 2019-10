Kirche : Friedensgebet in der Kirche in Glaadt

Waxweiler/Jünkerath Unter dem Motto Atempause mit Gott feiert die Pfarreiengemeinschaft Schönecken-Waxweiler am Donnerstag, 10. Oktober, um 17 Uhr ein Friedensgebet in der Pfarrkirche in Glaadt. Alle Gläubigen sind hierzu herzlich eingeladen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Leitung hat Jürgen Ehlen mit der Gruppe Gaudete.

Im Altenheim in Waxweiler findet im Oktober keine Atempause mit Gott statt.