Ukraine-Krieg : Friedensdemo in Daun

Daun (vko) Die Friedensgruppe Daun hat unter dem Motto „Verhandeln statt schießen“ am Freitagnachmittag um 16 Uhr zu einer Mahnwache gegen die russische Invasion in der Ukraine eingeladen. Am Friedensbrunnen neben dem Vulkanmuseum hatten sich bei schönstem Wetter rund 50 Menschen eingefunden. Die Friedensgruppe stellt sich mit der Mahnwache auch gegen Waffenlieferungen an die Ukraine und sprechen sich stattdessen für Verhandlungen aus. Sie fordert: Abrüstung statt Aufrüstung! Foto: tv/Veronika Königer