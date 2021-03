Protest : Ostermarsch der Friedensgruppe Daun für Atomwaffenverbot

Daun/Büchel (red) Die Friedensgruppe Daun unterstützt gemeinsam mit mehreren anderen Organisationen der Friedensbewegung den diesjährigen Ostermarsch am Atombombenstandort Büchel. Veranstalter sind die Regionalgruppe Cochem-Zell des Internationalen Versöhnungsbundes und Pax Christi im Bistum Trier.

Im Mittelpunkt steht dieses Jahr die Forderung an die Bundesregierung, den UNO-Vertrag über das Verbot von Atomwaffen zu unterzeichnen, der im Januar dieses Jahres in Kraft getreten ist. Die Demonstration beginnt am Ostermontag, 14.00 Uhr, im Gewerbegebiet Büchel. Die Abschlussveranstaltung mit Musik des „Weltmusik-Duos“ Detlef Reuter/Franziskus Wendels und einem Interview mit dem KI-Fachmann Professor Dr. Karl-Hans Bläsius zum Thema „Atomkrieg aus Versehen“ findet am Haupttor des Fliegerhorstes statt. Anmeldung zum 18. März an ingridbaeumler@aol.com oder Tel. 0171 6553489.