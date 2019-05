Kommunalwahl : Friedhelm Marder neuer Stadtbürgermeister

Daun (sts) Die Stadt Daun bekommt einen neuen Stadtbürgermeister: Friedhelm Marder ist am Sonntag ohne Gegenkandiaten gewählt worden.

Der 59-Jährige war für die CDU angetreten und tritt die Nachfolge von Martin Robrecht an. Der war 2014 ins Amt gekommen, hatte aber vorzeitig schon verkündet, dass er nicht über eine weiter Amtszeit kandidieren würde. Der künftige Bürgermeister der Kreisstadt stammt aus Neroth, lebt aber schon seit 35 Jahren in Daun. Er ist verheiratet, hat zwei erwachsene Söhne. Beruflich ist er für die Organisation des Teams von Haustechnikern zuständig, das die Schulen in Kreisträgerschaft in Daun betreut.