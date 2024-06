Kommunalwahl Dauns Stadtbürgermeister wiedergewählt: 77,4 Prozent für Friedhelm Marder

Friedhelm Marder (CDU) geht in seine zweite Amtszeit als Stadtbürgermeister von Daun. Am Sonntag ist Marder, der ohne Gegenkandidaten angetreten war, mit 77,4 Prozent der Stimmen wiedergewählt worden. Die Wahlbeteiligung lag bei 61,3 Prozent. 22,6 Prozent der Wähler, die eine gültige Stimme abgegeben haben, haben mit Nein votiert. Bei seiner ersten Wahl zum Stadtbürgermeister von Daun vor fünf Jahren, als er ebenfalls keinen Gegenkandidaten hatte, waren das noch 29 Prozent. Somit scheint Marder in der noch laufenden Amtszeit, die vor allem geprägt war von großen finanziellen Schwierigkeiten für die Stadt mit einem zuletzt lange nicht genehmigten Haushalt, viele Wähler und Wählerinnen überzeugt zu haben. Insgesamt hat er 2934 Ja-Stimmen erhalten.