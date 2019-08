Gesellschaft : Ein Zeichen gegen Rechtsextremismus

Info

Die Ausstellung ist bis Mittwoch, 4. September, im Foyer der Kreisverwaltung in Daun zu sehen. Schulklassen und Gruppen können sich bei Meike Welling (Kreisverwaltung Vulkaneifel) per E-Mail an meike.welling@vulkaneifel.de melden. Buchungen für Workshops nimmt wiederum Dominik Schreiber (Referent der Friedrich-Ebert-Stiftung) unter der E-Mail-Adresse dominikschreiber@web.de entgegen.