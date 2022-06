Blaulicht : Drei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß auf B412

Herresbach Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos auf der B412 bei Herresbach (Landkreis Mayen-Koblenz) sind drei Menschen schwer verletzt worden.

Ein Autofahrer war am Freitagabend wohl aufgrund von überhöhtem Tempo im Bereich einer Kurve in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei mitteilte. Dabei krachte sein Wagen frontal in ein entgegenkommendes Fahrzeug. Beide Fahrer sowie eine Beifahrerin wurden schwer verletzt und per Rettungshubschrauber in Kliniken gebracht.