Sein Kater „Kleiner Chef“ begleitet ihn Der Neue im Seelsorgeteam der Pfarrei Daun – wo er herkommt und was er sich wünscht

Daun/Trittscheid · Seit Aschermittwoch ist der langjährige Kelberger Pfarrer Ulrich Apelt als Kooperator in der Pfarrei Daun Heilig Geist tätig. Am ersten Fastensonntag wurde er in einem zentralen Gottesdienst in der St.-Nikolaus-Kirche herzlich und humorvoll begrüßt.

26.02.2024 , 07:15 Uhr

Pastor Ulrich Apelt (Zweiter von rechts) ist neu im Seelsorgeteam der Pfarreiengemeinschaft Daun, zu dem unter anderem Pastor Stanislaw Stepka (links) und die Gemeindereferenten Judith Schleweit-Göbel (Zweite von links) und Bernd Schmitz (rechts) gehören. Foto: Bettscheider Brigitte

Von Brigitte Bettscheider

„Desch kahn ma jooht brouchen!“, steht in Eifeler Dialekt auf der Tasse, die der Pfarrgemeinderatsvorsitzende Hans-Georg Hoffmann dem neuen Seelsorger Ulrich Apelt unter dem Beifall der Gottesdienstbesucher zur Begrüßung überreichte. In der Tat – sie können ihn gut brauchen, den Neuen im Seelsorgeteam der Pfarrei Daun mit dem neuen Namen „Heilig Geist“. Denn zum Jahresende waren auf einen Schlag drei Geistliche in den Ruhestand gegangen: der Leitende Pfarrer Ludwig Hoffmann, der Kooperator Ludwig Unkelbach und der Diakon Karlheinz Lequen.