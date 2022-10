Nachruf Wolfgang Jenssen : Ob Land, Kreis oder Stadt: Politik war seine große Leidenschaft

Foto: Dominik Scheid

Daun Der frühere Dauner Stadtbürgermeister Wolfgang Jenssen ist im Alter von 80 Jahren gestorben. 15 Jahre (1999 bis 2014) war er oberster Repräsentant der Kreisstadt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wenn einer es einen „alten Hasen“ in der Kommunalpolitik gegeben hat, dann Wolfgang Jenssen: Er war über Jahrzehnte eines der bekanntesten Gesichter auf den politischen Ebenen im Kreis Vulkaneifel. Nun ist er im Alter von 80 Jahren gestorben. Kreistag, Verbandsgemeinderat, Stadtrat: In jedem Gremium war der SPD-Mann vertreten. Aber auch in Mainz: Von 1971 bis 1979 war Jenssen Mitglied des Landtags.

Geboren 1942 in Stolpmünde/Hinterpommern, fand er nach der Flucht und Vertreibung zunächst in Schalkenmehren eine neue Heimat. Nach dem Abitur (1963) studierte er Volkswirtschaft und qualifizierte sich als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Seit 1977 war er mit Sigrid Jenssen verheiratet, die ebenfalls für die SPD politisch engagiert war. Das Paar hat drei Söhne: Jens, der auch eine politische Karriere in der SPD gestartet hat, sowie Ole und Thilo.

Seine politische Karriere startete Jenssen 1968, als er in die SPD eintrat. In den Rat der Stadt Daun wurde er 1982 gewählt, zwölf Jahre später griff er zum ersten Mal nach dem höchsten Amt der Kreisstadt: 1994 wurde das Stadtoberhaupt erstmals direkt gewählt, Jenssen unterlag damals dem amtierenden Bürgermeister Heinz Mengelkoch (CDU). Parallel hatte er sich auch um den hauptamtlichen Posten des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Daun beworben, verlor aber das Duell gegen Werner Klöckner (CDU).

Im zweiten Anlauf wurde er dann das, was er angestrebt hatte und als Erfüllung eines Traums bezeichnete: Dauner Stadtbürgermeister – und blieb es 15 Jahre, bis 2014. Nach eigenem Bekunden war er besonders stolz stolz darauf, dass er, der Mann mit der Vorliebe für Pullunder, sich für seine Heimatstadt an exponierter Stelle engagieren konnte.

Ein strammer „Parteisoldat“ war Jenssen nie, verordnete Parteidisziplin, Fraktionszwang waren seine Sache nicht. Wenig überraschend also, dass „seine“ SPD-Fraktion im Stadtrat häufig härter mit „ihrem“ Stadtbürgermeister ins Gericht ging als die übrigen Gruppierungen.

Und war noch der Gewohnheitsmensch Wolfgang Jenssen: Legendär seine spätabendlichen Spaziergänge durch die Stadt, mit Stippvisiten in den Kneipen, sein Vorsatz, nach Möglichkeit täglich mindestens eine Stunde spazieren zu gehen, im Sommer dann auch das regelmäßige Bad im Gemündener Maar. In Erinnerung bleibt auch, was eine seiner Stärken war: So hart auch gerungen wurde, so emotional manche Kontroverse ausgefochten wurde, er war nicht nachtragend. So hat er es selbst beschrieben: „Was nutzt es mir, wenn ich nach der ersten Begegnung schon alle Brücken abgebrochen habe, beim zweiten Mal aber Unterstützung gebraucht hätte? Man begegnet sich bekanntlich mindestens zweimal im Leben, auch im politischen.“