SCHULE : Frühjahrsputz an der Augustiner-Realschule plus

Regen, jede Menge Arbeit und trotzdem viel geschafft Eltern, Schüler und Lehrer machen Frühjahrsputz an der Augustiner-Realschule plus Hillesheim und trotzen dem Wetter Es ist Samstagvormittag. Der Regen will nicht aufhören. Was gibt es da Schöneres, als im Bett zu bleiben und den Vormittag einfach nur zu genießen? Zirka 70 Eltern, Schüler und Lehrer sahen dies anders und kamen trotz Dauerregen und mit vollem Elan zur Schule. Dabei wurden Klassen- und Fachräume repariert und gestrichen, die Außenanlage in Form gebracht und gesäubert sowie Pfosten außerhalb des Schulgebäudes gestrichen. Keinem musste gezeigt werden, wo die Arbeit ist, jeder gab sein Bestes. Dafür gilt allen Beteiligten ein herzlicher Dank. Besonders bemerkenswert ist die Tatsache, dass sich die Helfer im Außengelände trotz Regens nicht vom Arbeiten abhalten ließen und mit viel Engagement nicht nur das Außengelände wieder in Schwung brachten sondern sich in Eigenregie Anhänger besorgten und die Grünabfälle fachgerecht entsorgten. Aber auch den anderen Helfern in und am Schulgelände war keine Arbeit zu viel. Niemand schaute auf Uhr. Wer so viel arbeitet, darf aber auch gut essen. So sorgte auch das Cateringteam der Schule sorgte für eine tolle Stärkung. Die Schulgemeinschaft bedankt sich noch einmal recht herzlich bei allen Eltern, Schülern und Lehrern für diesen außergewöhnlichen Einsatz an diesem Tag. Foto: tv/Thomas Wolff