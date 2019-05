Wanderung : Wanderung rund um  Birgel

Waxweiler (red) Der Eifelverein Waxweiler lädt alle Wanderfreunde für Sonntag, 19. Mai, zu einer Frühjahrswanderung ein. Die Wanderführer Anke und Theo Lehnen führen die Teilnehmer rund um den Hirschbergsattel bei Birgel.

Es wird Rucksackverpflegung empfohlen. Am Schluss der Wanderung ist eine Einkehr geplant. Die Wanderstrecke ist etwa zwölf Kilometer lang. Treffpunkt zur Wanderung ist um 10 Uhr beim Parkplatz am Bürgerhaus in Waxweiler. Von dort aus geht es in privaten Autos zum Ausgangspunkt. Der Mitfahrerbeitrag beläuft sich auf vier Euro.