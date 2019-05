Fest : Frühlingsfest in Hinterhausen

Hinterhausen (red) Die Freiwillige Feuerwehr veranstaltet am Donnerstag, 30. Mai, ab 11 Uhr zum Dorf- und Frühlingsfest nach Hinterhausen. Wanderfreunden und Vatertags Wanderern bietet der Festplatz an der am Waldrand gelegenen Wanderhütte die Möglichkeit zur Rast und zum Verweilen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken