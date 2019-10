Wirtschaft : Frühstück für Unternehmer

Daun/Gerolstein Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Vulkaneifel mbH (WFG) organisiert im Rahmen der Reihe „Early Birds“ am Donnerstag, 24. Oktober, 8 Uhr, ein Unternehmerfrühstück. Es findet bei der TPS Technitube Röhrenwerke GmbH statt.

In der zwölften Auflage des Unternehmerfrühstücks in der Vulkaneifel dreht sich alles um Gesellschaftsformen wie die GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts) und die GmbH & Co. Referent ist Notar Martin Eimer aus Hillesheim. Er wird in seinem Vortrag die Grundsätze des Gesellschaftsrechts darlegen und auf die Abgrenzung von Personengesellschaften zu Körperschaften eingehen. Nach dem Vortrag zum Gesellschaftsrecht wird Matthias Jäger, Sprecher der Geschäftsführung des Unternehmens, dieses vorstellen. Anschließend besteht die Möglichkeit, weitere Betriebe der Technisat-Gruppe zu besichtigen. Um Anmeldung über die WFG wird gebeten, Telefon 06592/933-200 oder per E-Mail: christina.kirst@vulkaneifel.de