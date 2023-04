Wenig junge Leute und komplizierte Behördengänge Wie ein junger Mann aus Ruanda seinen Freiwilligendienst in der Eifel erlebt

Daun · Seit dem 1. Februar macht Eraste Tuyishimire seinen Freiwilligendienst am Thomas-Morus-Gymnasium in Daun. Im Gespräch erzählt er von seinen ersten Erfahrungen in Deutschland – vom Chaos am Frankfurter Flughafen über leere Straßen im Wallenborn bis zum Wunsch, unbedingt Schwimmen zu lernen.

18.04.2023, 10:47 Uhr

Eraste Tuyishimire leistet ein Jahr lang seinen Freiwilligendienst am Thomas-Morus-Gymnasium ab. Foto: Susanne Stumm

von Susanne Stumm

Er kommt aus dem „Land der tausend Hügel“. Seine Ankunft in Deutschland Ende Januar verlief zunächst etwas turbulent. Zusammen mit anderen Freiwilligen des „weltwärts“-Programms musste er am Frankfurter Flughafen so lange auf sein Gepäck warten, dass er schon dachte, alle seine Sachen seien verschwunden. Außerdem war ihm kalt. Das winterliche deutsche Klima im Januar ist er aus seiner Heimat Ruanda nicht gewöhnt – die Durchschnittstemperatur liegt im östlichen Zentralafrika das ganze Jahr über bei 20 Grad.