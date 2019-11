Führung : Führung auf dem Parcours der Sinne

Daun (red) Die Gästeführerin Doris Hamm bietet am Samstag, 30. November, um 14 Uhr eine Expedition auf dem „Parcours der Sinne“ an. Treffpunkt ist der Sportplatz in Immerath. Auf 11 von 15 Stationen des Parcours der Sinne können die Teilnehmer ihre Balance unter Beweis stellen und mit der Partnerschaukel in die Höhe schwingen.

