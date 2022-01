Beruf : Kreissparkasse Vulkaneifel übernimmt fünf neue Bankkaufleute

Daun (red) Fünf Auszubildende der Kreissparkasse Vulkan­eifel haben ihre Abschlussprüfung als Bankkauffrau oder -mann erfolgreich bestanden.

Die guten Noten würdigten auch Dietmar Pitzen und Stephan Alt vom KSK-Vorstand. Die fünf Auszubildenden wurden direkt ins Angestelltenverhältnis übernommen. Seinen Dank richtete der Vorstand an die Kolleginnen und Kollegen in Abteilungen und Marktbereichen sowie besonders an Ausbildungsleiterin Cindy Stern für ihre Begleitung und Unterstützung.