Kultur : Für Burgschauspieler geht’s auf den Nil

Gerolstein Unter der Regie von Sandra Kalmes präsentieren die Gerolsteiner Burgschauspieler vom 24. August bis zum 14. September Agatha Christies Kriminalstück „Tod auf dem Nil“.

Noch einige Wochen sind es bis zur Premiere. Es ist Probe im Pfarrheim, und die Mitwirkenden kommen heute schwer bepackt an. Sollte doch jeder nach geeigneten Kleidungsstücken und Requisiten Ausschau halten. So tragen sie ein altes Grammophon herein, einen Koffer in Pepita-Muster mit Kantenschutz und Bändern aus Leder, Schmuckschatullen und - très chic! - Kleider, Hüte und Schuhe im Stil der 1940er Jahre. Denn in dieser Zeit spielt die Handlung von „Tod auf dem Nil“. Der Stoff beruht auf einem Theaterstück, das Agatha Christie 1945 auf der Grundlage ihres gleichnamigen Kriminalromans von 1937 geschrieben hatte.