Ein Schritt weiter Bessere Bezahlung und hoffentlich bald auch ein Frauenhaus: Was sich für Frauen in der Eifel tut

Daun · Schon lange wird ein Frauenhaus für die Eifel gefordert. Bislang müssen Frauen, die in ihren Beziehungen Gewalt erleben, Hilfe in den Frauenhäusern in Trier oder Koblenz suchen. Wie weit sind denn nun die Planungen für ein solches Haus in der Eifel? Und was tut sich sonst für Frauen?

10.03.2023, 16:04 Uhr

In Sachen Frauenhaus für die Eifel tut sich was: Das Land stellt Gelder bereit. Nun wird ein Träger gesucht. „Vor allem brauchen wir eine Immobilie, die für den Zweck infrage kommt!“, sagt die Kommunale Gleichstellungsbeauftragte Doris Sicken. Foto: Tv/Angelika Koch

Von Angelika Koch

„Wir sind jetzt einen großen Schritt weiter“, freut sich Doris Sicken als Kommunale Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Vulkaneifel, wenn sie über den Stand der Dinge in Sachen Frauenhaus berichtet. Denn der Bedarf an dieser besonders sicheren und schützenden Hilfe für Frauen und ihre Kinder, die in nahen Beziehungen Gewalt erfahren und aus dieser Notlage heraus wollen, ist groß.