Haushalt 2024 Kreis Vulkaneifel setzt den Rotstift an – weil die ADD es so will

Der Haushalt der Landkreises Vulkaneifel für 2024 war Ende vergangenen Jahres mit großer Mehrheit beschlossen worden. CDU, SPD, Grüne und FDP stimmten zu, die FWG dagegen. Er sieht bei Einnahmen von 136 Millionen Euro und Ausgaben von 145 Millionen Euro ein Defizit von knapp 9 Millionen Euro vor. Das ist der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier als Genehmigungsbehörde zu viel. Und so hat sie ihre Genehmigung an Ausgabenkürzungen in verschiedenen Bereichen geknüpft. Diesem „Vorschlag“ wird der Kreis nach einstimmigem Beschluss des Kreistags nun nachkommen. Die Liste sieht eine Verbesserung des Ergebnisses um knapp sieben Millionen Euro vor, sodass „nur“ noch eine Lücke von rund zwei Millionen Euro klaffen würde.