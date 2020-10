Sanierung : Auch eine Königin braucht mal Pflege

Hillesheim Um die Reparatur und Reinigung der wertvollen Hillesheimer Kirchenorgel zu finanzieren, läuft seit einem Jahr eine Spendenaktion. Und es sind ehrenamtliche Helfer im Einsatz.

Die drei Männer, die sich an diesem Vormittag auf der Empore der Hillesheimer St. Martin-Pfarrkirche an Einzelteilen der Orgel zu schaffen machen, sind ausgewiesene Experten – jeder auf seine Weise. Da ist der Orgelbaumeister Hubert Fasen aus Oberbettingen, dem das wertvolle Exemplar aus Wartungs- und Stimmarbeiten in den vergangenen Jahrzehnten bestens bekannt ist und der auch den neuerlichen Auftrag für umfangreiche Reinigungen und Reparaturen erhalten hat. Da ist Norbert Esselen, pensionierter Oberstudiendirektor und ehemaliger Organisator der Niedereher Orgelkonzerte, der die Orgel seiner Heimatkirche ebenfalls in- und auswendig kennt; war er doch bereits bei der letzten großen Sanierung in den 1970er Jahren mit von der Partie. Ebenfalls im Einsatz ist der Hillesheimer Oswald Hennes, der bis zum Ruhestand Mitarbeiter der Orgelbaufirma Fasen war und zudem Organist ist.