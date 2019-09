Abfallwirtchaft: Für die SPD ist das Biotonnen-Aus im Vulkaneifelkreis noch längst nicht eingetütet

Info

Der Zweckverband ART informiert in dieser Woche am Montag, 16. September, von 9.30 bis 11.30 Uhr in der Kreisverwaltung in Daun; am Dienstag, 17. September, von 10 bis 12 Uhr im Rathaus in Jünkerath sowie von 14 bis 16 Uhr im Rathaus in Hillesheim. Am Mittwoch, 18. September, von 9 bis 11 Uhr auf dem Wochenmarkt in Daun (vor dem Forum) und von 14 bis 16 Uhr im Rathaus in Gerolstein.

Am 19. September von 10 bis 12 Uhr Uhr im Entsorgungs- und Verwertungszentrum in Walsdorf und von 14 bis 16 Uhr im Ratshaus in Kelberg. Weitere Termine folgen.