Fundstück : Kfz-Anhängerteil gefunden

Kelberg Das Fundbüro der Verbandsgemeinde Kelberg sucht den Besitzer eines Kfz-Anhängerteils. Es wurde schon am Samstag, 27. März, am Ortsausgang Arbach in Richtung Salcherath gefunden.

