Parteien :  Vorstand für neuen SPD-Ortsverein 

Hillesheim (red) Nach dem Zusammenwachsen der Verbandsgemeinden gehen zwei der drei SPD-Ortsvereine in der neuen Verbandsgemeinde Gerolstein einen weiteren Schritt, auch hier zu einer Einheit zu werden. Die Mitglieder der SPD-Ortsvereine Hillesheimer Land und Obere Kyll haben vor einiger Zeit über die Zusammenlegung der beiden Ortsvereine diskutiert und dies mehrheitlich befürwortet.

Kürzlich trafen sich nun die Vorstände und Mitglieder, um zu diskutieren, wie eine Fusion der Ortsvereine nach der gelungenen Fusion der Verbandsgemeinden und der Neuwahl des Verbandsgemeinderates gestaltet werden könnte. Große Einigkeit herrschte darüber, dass beide Ortsvereine die Fusion als große Chance sehen von nun an gemeinsam für die Bürger in der seit 2019 bestehenden Verbandsgemeinde zu arbeiten. Mit diesem Schritt wird eine Bündelung der organisatorischen Kräfte sowie der Ressourcen im Hillesheimer Land und der Oberen Kyll erzielt.

In einer gemeinsamen Mitgliederversammlung, die am 20. März um 19 Uhr im Gasthaus in Steffeln stattfindet, wird ein neuer Ortsverein mit dem Namen „SPD - Ortsverein Kylltal“ „aus der Taufe gehoben“ und ein neuer Vorstand gewählt.