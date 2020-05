Soziales : Fußballer spenden für Weggemeinschaft

Die Bezirksliga-Mannschaft der SG Wallenborn/Stadtfeld hat - inspiriert von der Aktion #SpendeDeineTrikotnummer des Bochumer Profifußballers Simon Zoller - 350 Euro an die Weggemeinschaft Vulkaneifel in Niederstadtfeld gependet. So konnten Betreute und Betreuer der Niederstadtfelder Häuser die traditionelle Maifeier, die in diesem Jahr wegen der Corona-Auflagen ausfiel, innnerhalb der eigenen vier Wände gestalten. Dank der Spende gab es Essen von „Kosmos Singh“ und Getränke für alle. Das Bild zeigt die symbolische Spendenübergabe mit Betreuerin Chau Thi Thi Ha, dem Niederstadtfelder Gastronom Jarmail Singh, Bewohner Klaus Rettkowski und Ortsbürgermeister Günter Horten (von links). Foto: Günter Horten Foto: Günter Horten