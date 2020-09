Labdratswahl : Einstimmiges Votum: FWG unterstützt Heinz-Peter Thiel

Wiesbaum (red/sts) Auch bei der Freien Wählergemeinschaft (FWG) Landkreis Vulkaneifel ist die politische Arbeit von der Corona-Pandemie bestimmt worden. So musste die Jahreshauptversammlung bereits zwei Mal verschoben werden.

Nun hat sie im Higis-Gründerzentrum in Wiesbaum stattgefunden. Zu Gast dort war Landrat Heinz Peter Thiel.

Die FWG ist sich einer Pressemitteilung zufolge mit ihm einig, dass die Themen Gesundheitsversorgung, Kreisentwicklungskonzept zum Gesteinsabbau, Vereinsförderung in Zeiten von Corona und Klimaschutz zum Wohle der Menschen in der Region weiter vorangebracht werden müssen.

Das Krisenmanagement des Landrats, sei es 2015 in der Flüchtlingskrise, aktuell in der Corona-Pandemie oder auch das Konzept zum Umgang mit einem drohenden Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (ASP) sei ausdrücklich gelobt worden, heißt es in der Pressemitteilung.