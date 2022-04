Ausstellung : Was die Kunst von Jacqueline Beauducel ausmacht und wo man sie in der Eifel sehen kann

Christiane Hamann (links) präsentiert in der Galerie am Pi Werke von Jacqueline Beauducel (Mitte) mit dem von Tochter Anouk Spilker (rechts) erfundenen Titel „Laubgeflüster" Foto: Bettscheider Brigitte

Weißenseifen/Gerolstein Die deutsch-französische Künstlerin und Gymnasiallehrerin Jacqueline Beauducel stellt in der Galerie am Pi in Weißenseifen zurzeit Grafiken, Collagen, Malereien und Terrakotten aus. Die Ausstellung ist vielseitig, der Titel poetisch: Laubgeflüster.