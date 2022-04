Ausstellung : Galerie am Pi in Weißenseifen präsentiert Kunst von Jacqueline Beauducel

In der Galerie am Pi sind Werke von Jacqueline Beauducel (Mitte) mit dem von Tochter Anouk Spilker (rechts) erfundenen Titel „Laubgeflüster“ zu sehen. Foto: Bettscheider Brigitte

Weißenseifen Die deutsch-französische Künstlerin und Gymnasiallehrerin Jacqueline Beauducel stellt in der Galerie am Pi in Weißenseifen zurzeit Grafiken, Collagen, Malereien und Terrakotten aus. Der Titel: Laubgeflüster.

Jacqueline Beauducel hat Lampenfieber. Die Eröffnung ihrer ersten Ausstellung nach mehr als 20 Jahren steht unmittelbar bevor. Aber ja, nun sei die Zeit reif dafür, sagt sie unserer Zeitung beim Aufbau der Schau. So viel habe sich angesammelt in all den Jahrzehnten, und gerade in den beiden vergangenen Jahren habe sie sehr intensiv gearbeitet.

Davon quillt nun die Galerie quasi über. Auf wie viele Weisen Jacqueline Beauducel Natur künstlerisch interpretiert - ganz erstaunlich ist das. Ob den Wald zu allen Tages- und Jahreszeiten, ob Bäume, Zweige, Blätter, Federn und Ähren mit ihren feinen Details, auch Landschaften und kleine Szenen sind zu sehen. Gleichzeitig ist die Ausstellung mit dem schönen Namen „Laubgeflüster“ (das Wort hat Beauducels Tochter Anouk Spilker erfunden) eine Demonstration von Techniken aller Art. Von den neuen Arbeiten sind viele in Acryl auf Leinwand gemalt.

Info Über die Künstlerin Jacqueline Beauducel ist 1963 in Berlin geboren. Nach dem Abitur studierte sie zunächst in Berlin Kunstgeschichte und Romanistik an der Freien Universität, anschließend Bildende Künste an der Hochschule der Künste. In der Zeit zwischen dem ersten (1989 bzw. 1992) und dem zweiten Staatsexamen (2000) in Französisch und Bildender Kunst war sie freischaffend tätig, stellte in Berlin und in Frankreich aus, und ihre beiden Töchter kamen zur Welt. Seit August 2000 unterrichtet Jacqueline Beauducel am Gymnasium in Gerolstein.

Aber auch Tusche-, Feder- und Bleistiftzeichnungen sind darunter. Collagen erweisen sich ebenso als das Metier der 59-Jährigen wie figürliche Arbeiten in Terrakotta. „Erdfrauen-Gestalten“ nennt die Galeristin Christiane Hamann sie, ausgesprochen ursprünglich seien sie, nackt wie die Baumstämme, auf das Wesentliche reduziert.

Die Holzschnitte und Siebdrucke stammen aus der Studienzeit und den 1990er Jahren, als die Künstlerin noch in Berlin lebte (siehe Extra). Die Buchobjekte entstanden ähnlich Tagebüchern im Laufe der Lebensjahrzehnte.

Die Kunst liegt in der Familie von Jacqueline Beauducel. Ihr französischer Vater war Künstler. Von ihrer Kindheit an gehörte der Besuch von Ausstellungen zum Leben der Familie. „Sobald ich einen Stift halten konnte, habe ich gemalt und gezeichnet und nie wieder damit aufgehört“, erzählt sie. Und sagt: „Ich bin am glücklichsten, wenn ich male.“ Dass sie gleichzeitig ein großes Faible für die Natur entwickelte, sieht Beauducel in einem Zusammenhang mit ihren Großeltern väterlicherseits, die bretonische Bauern waren und bei denen sie viele Ferien verbrachte. Seit mehr als 20 Jahren in der Vulkaneifel mit ihrer schönen Landschaft leben zu können, sei ein Privileg, meint sie. Zudem liege hier die geografische Mitte zwischen Berlin und der Bretagne.

Zu den Vorzügen der Vulkaneifel gehöre auch ihre Unterrichtstätigkeit am St. Matthias-Gymnasium Gerolstein, erklärt Jacqueline Beauducel. Sie betreute die Schülergruppe, die die Wand am Freibad-Eingang künstlerisch gestaltete, sie initiierte mehrere Ausstellungen mit Schülerarbeiten im Rathaus, sie führte Schüler zu beachtlichen Erfolgen bei Kunstwettbewerben (der TV berichtete).

In Weißenseifen war Jacqueline Beauducel mehrmals Teilnehmerin an Symposien und Kulturwerktagen. Nun holt sie in der Galerie im Wald mit ihrer Ausstellung das Draußen nach drinnen. Und hat Lampenfieber wegen „Laubgeflüster“.