Ausstellung in Schleiden : Fotos geflüchteter Menschen

Die Fotografen Thomas Schönwälder und Mohammed Isso „32 Menschen – Eine Begegnung“ zeigen 20 Porträts von geflüchteten Menschen, die zu uns gekommen sind. FoTo: Rauchberger Foto: tv/Rauchberger

Schleiden Eine neue Ausstellung beginnt am Sonntag, 24. Januar, in der Galerie Eifel Kunst in Schleiden (Kreis Euskirchen). Vorerst wird sie coronabedingt nur virtuell präsentiert.

Die Fotografen Thomas Schönwälder und Mohammed Isso „32 Menschen – Eine Begegnung“ zeigen darin 20 Porträts von geflüchteten Menschen, die zu uns gekommen sind. Authentisch, ohne Schnörkel, aber feinfühlig und sensibel präsentiert das deutsch-syrische Team die Porträts. Im Blickkontakt zu strahlenden Gesichtern können die Betrachter sich auf die Bilder einlassen und Wünsche und Visionen derer erfahren, die in ihrer neuen Heimat meist von Neuem ihr Leben aufbauen müssen.