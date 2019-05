Natur : Eifelverein wandert an der Mosel

Daun (mh) Für Sonntag, 19. Mai, bietet der Eifelverein Daun eine Ganztageswanderung über 16 Kilometer entlang der Mosel an. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Forum. In Fahrgemeinschaften geht es nach Cochem zum Start.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Weg führt über mehrere Moselhöhen zurück nach Cochem. Wanderführer Klaus Müller empfiehlt festes Schuhwerk und Rucksackverpflegung.