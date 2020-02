Gärtnerei : Landfrauen geben Gartentipps

Oberehe/Stroheich (red) Jetzt wird es langsam Zeit die Gärten für das kommende Gartenjahr wieder in Schwung zu bringen. Der LandFrauenverband bietet am Samstag, 7. März, um 14 Uhr eine Informationsveranstaltung in der Baumschule van Pütten in Oberehe-Stroheich, Kaisers Garten an.



