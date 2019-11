Kommentar : Gas geben!

Foto: TV/klaus kimmling

Stillstand trifft es ziemlich genau, was sich 2019 in der Stadt Gerolstein abgespielt hat: so gut wie gar nichts. Maßgebliche Bauvorhaben wie der zweite Abschnitt des Kyllumbaus, die Renaturierung des Peschenbachs oder der Umbau des Bahnhofs wurden erneut verschoben.

Gleiches gilt für die Öffnung der Hauptstraße, von einem neuen Anlauf für die Konversion des Brunnengeländes ganz zu schweigen. Daher ist die Kritik der CDU weder überzogen noch fehl am Platz, sondern absolut gerechtfertigt. Die Verantwortlichen an der Stadtspitze und in der fusionierten Verwaltung, in der es offensichtlich noch massiv hakt, sollten sie ernst nehmen. Und Gas geben.