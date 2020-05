Blaulicht : Gasgrill gerät in Brand

Uess Vermutlich ein defekter Gasgrill ist der Grund für einen Wohnungsbrand in Uess am Mittwoch, 27. Mai. Ein 33-jähriger Bewohner des Anwesens hatte in seiner Wohnung das Gerät stehen, als es gegen 19.36 Uhr Feuer fing.



